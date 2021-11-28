Стокгольм, 28 ноября, 2021, 23:15 — ИА Регнум. Если «Шведским демократами» предложат министерские посты в правом правительстве Швеции, возглавляемом лидером «Умеренных» Ульфом Кристерссоном, то партия готова проголосовать «за» при его назначении на должность премьер-министра Швеции после парламентских выборов 2022 года. Об этом 28 ноября заявил представитель партии по вопросам политики и экономики Оскар Шёстедт в интервью SVT.

Шведские демократы. Логотип

Журналисты отмечают, что теперь «Шведские демократы» метят высоко — да, на прошлой неделе правого правительства Швеции сформировано не было, но зато в риксдаге прошел бюджет правой оппозиции. Теперь «Шведские демократы» после такой победы всерьез взялись за работу, целью которой станет вхождение в Русенбад (здание канцелярии правительства).

«Самое главное, что мы теперь предлагаем изменения по нескольким ключевым направлениям политики. Самая большая возможность добиться таких изменений — стать частью правительства, его активной частью. И я считаю, что эти требования мы вправе предъявить», — ранее заявил в интервью SVT партсекретарь «Шведских демократов» Ричард Джомсхоф.