Стокгольм, 28 ноября, 2021, 23:06 — ИА Регнум. Представители Агентства общественного здравоохранения Швеции рассчитывают, что в скором времени на территории страны будут обнаружены первые случаи заражения новым штаммом коронавируса «Омикрон». Об этом сообщила генеральный директор ведомства Карин Тегмарк Виселл в электронном письме, направленном в редакцию телеканала SVT 28 ноября.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По состоянию на 13:00 28 ноября (местное время) медицинские власти не обнаружили в Швеции ни одного случая заражения новым штаммом коронавируса.

«Интенсивный мониторинг различных штаммов продолжается, и мы ожидаем найти новые случаи заражения на территории Швеции, потому что распространение [Омикрона] было зафиксировано в несколько других странах Европы», — написала Виселл.

Генеральный директор Агентства общественного здравоохранения Швеции подчеркнула, что все положительные образцы крови на COVID-19 прибывающих в страну лиц проходят процедуру секвенирования.