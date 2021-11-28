Нью-Йорк, США, , 22:38 — REGNUM Американская софт-рок группа The Eagles объявила даты концертного тура по США под названием «Hotel California», названного в честь одноименного альбома 1976 года. Об этом информирует портал NME. Группа, в состав которой входят Дон Хенли, Джо Уолш, Тимоти Б. Шмит с Диконом Фреем и Винсом Гиллом, сыграет восемь концертов в США в феврале и марте, а затем отправится в Европу в начале лета. Каждое выступление группы будет сопровождаться хором и оркестром. В рамках концертов будет полностью исполняться легендарный альбом 1976 года «Hotel California» и лучшие хиты группы.

Музыка

Ранее стало известно, что The Eagles присоединятся к Элтону Джону, Pearl Jam и Duran Duran на фестивале BST Hyde Park 2022 года.