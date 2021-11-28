Рига, 28 ноября, 2021, 22:36 — ИА Регнум. Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариныш заявил, что рост цен на энергоносители в странах Евросоюза носит искусственный характер. Об этом он сообщил во время пресс-конференции с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и Генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

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«Мы столкнулись с ростом цен на газ, который носит искусственный характер», — отметил Кариныш.

Премьер-министр подчеркнул, что искусственный дефицит создан «Газпромом», принадлежащие которому хранилища газа в Германии и Австрии практически пусты, что и приводит к росту цен.

Руководство «Газпрома», в свою очередь, не согласно с подобной оценкой политиков Евросоюза. По мнению российской компании, рост цен связан с острой нехваткой на рынке сжиженного природного газа, что спровоцировало региональных акторов к игре на повышение цен.