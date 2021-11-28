Лондон, 28 ноября, 2021, 22:27 — ИА Регнум. В Британии за последние сутки выявили более 37 тыс. случаев заражения SARS-CoV-2. Об этом 28 ноября свидетельствуют данные правительства страны.

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По последним данным, заражение коронавирусом в Британии было выявлено у 37 681 человека, общее число выявленных носителей в стране достигло 10 146 915.

Отмечается, что общее число жертв в Британии от COVID-19 превышает 143 тыс.

Как передавало ИА REGNUM, 27 ноября британский министр здравоохранения Саджид Джавид заявил журналистам, что в стране выявили два случая заражения новым штаммом коронавируса «Омикрон».