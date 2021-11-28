Москва, 28 ноября, 2021, 22:14 — ИА Регнум. Московский ЦСКА на своем поле уступил санкт-петербургскому «Зениту» в матче шестнадцатого тура чемпионата России по футболу. Встреча, которая прошла 28 ноября на «ВЭБ-Арене» в Москве, завершилась со счетом 0:2.

Дарья Драй ИА REGNUM Команда «Зенит» перед началом матча против команды ЦСКА

В составе гостей голевыми действиями отметились Клаудиньо и Андрей Мостовой.

Отметим, что после шестнадцати матчей в чемпионате России «Зенит» пока занимает первое место в турнирной таблице, имея в активе 36 очков. Футболисты ЦСКА, в активе которых 24 балла, находятся на шестой позиции.

Как передавало ИА REGNUM, 28 ноября казанский «Рубин» проиграл московскому «Динамо» в домашнем матче шестнадцатого тура чемпионата России по футболу. Встреча прошла в Казани и завершилась со счетом 2:3.