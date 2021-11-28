Нью-Йорк, США, 28 ноября, 2021, 22:10 — ИА Регнум. Американский инди-фолк музыкант Джошуа Майкл Тиллман, известный под псевдонимом Father John Misty, вернулся в социальные сети, выложив фрагмент загадочного видео.

geograph.org.uk Дождь

Его страничка в Instagram была отчищена за ночь, а все предыдущие посты заменены жутким видео городского пейзажа, сопровождаемым приглушенным музыкальным сопровождением. Мелодия скрыта под различными звуками города — дождем, звоном столовых приборов и сиреной автомобильных мигалок.

https://www.instagram.com/p/CWv7n95Dhq9/

Пионер американского инди-рока в последний раз появлялся в августе 2020 года с треками «To S.» и «To R.», которые вошли в клуб синглов лейбла Sub Pop. С тех пор он вел себя относительно тихо, за исключением нескольких концертов — выступления на фестивале Sound Summit в этом году, а также двух сольных шоу на калифорнийском побережье. Его четвертый студийный альбом «God's Favorite Customer» вышел в 2018 году.