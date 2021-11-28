Лос-Анджелес, США, , 21:53 — REGNUM Американский хип-хоп исполнитель и музыкальный продюсер DJ Khaled заявил, что у него на подходе еще одна совместная песня с канадским репером Дрейком. Об этом информирует портал NME.

Дрейк The Come Up Show

Дуэт в последний раз появлялся вместе на композициях «Popstar» и «Greece» в прошлом году. Обе песни вошли в 12-й студийный альбом DJ Khaled под названием «Khaled Khaled». DJ Khaled подтвердил новое сотрудничество, сказав: «У меня скоро выйдет новая музыка с Дрейком. Это звучит безумно, мы снова в игре!«

Ранее стало известно, что Дрейк стал первым исполнителем, два альбома которого провели по 400 недель каждый в американском альбомном чарте Billboard 200.