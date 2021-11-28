Иерусалим, 28 ноября, 2021, 21:49 — ИА Регнум. Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет подписал чрезвычайное распоряжение, позволяющее специальной службе ШАБАК отслеживать лиц, инфицированных штаммом «Омикрон». Об этом сообщает канцелярия главы правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

«Правительство одобрило сегодня отслеживание Службой общей безопасности (ШАБАК) геолокации зараженных «Омикрон"-штаммом коронавируса. Премьер-министр подписал соответствующие чрезвычайное распоряжение», — отмечается в заявлении.

Местоположение зараженных будет выявляться по сотовым телефонам, после чего будет прерываться цепочка дальнейшей передачи инфекции.

«Такие меры будут применяться только в отношении зараженных новым штаммом, речи о широком применении в отношении всех заболевших, как это было ранее, не идет», — добавили в канцелярии.

Новые полномочия, полученные специальной службой Израиля, будут действовать до 2 декабря 2021 года.