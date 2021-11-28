Ростов-на-Дону, , 21:35 — REGNUM По факту гибели рабочего в результате хлопка нефтепаров при проведении регламентных работ на скважине в Морозовском районе Ростовской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 216 Уголовного кодекса Российской Федерации (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека). Об этом сообщает следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по региону.

Автомобиль СК РФ Андрей Алексеев © ИА Красная Весна

По предварительным данным, ЧП произошло 28 ноября недалеко от хутора Руско-Власовский.

«Поступило сообщение о гибели мужчины при производстве регламентных работ на скважине в Морозовском районе, — говорится в сообщении. — По данному факту возбуждено уголовное дело».

В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельств произошедшего.