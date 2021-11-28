Минск, 28 ноября 2021, 21:31 — REGNUM Государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил, что об угрозе военного конфликта говорить преждевременно. Об этом сообщает телеканал СТВ.
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Госсекретарь отметил, что о военном противостоянии пока говорить рано, несмотря на то, что на границе Белоруссии со странами Евросоюза увеличилось число воинских контингентов.
Госсекретарь выразил уверенность в том, что руководство Польши и Прибалтики отдает себе отчет в том, что агрессия против Белоруссии будет стоить им дороже.
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