Суонси, Великобритания, 28 ноября, 2021, 21:28 — ИА Регнум. Британский рок-дуэт из Брайтона Royal Blood выступит на открытии нового стадиона в Суонси, втором по величине городе Уэльса, добавив новую дату в свой концертный тур по Великобритании. Об этом информирует портал NME.

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«Swansea Arena», вместимостью 3500 человек, будет открыта группой в рамках их тура в поддержку альбома «Typhoons» по Великобритании 8 марта следующего года. «Мы действительно рады объявить о нашем с первом шоу в туре», — написала менеджер «Swansea Arena» Лиза Март. «Royal Blood невероятны, а их шоу славятся тем, что они полны энергии».

Концертный тур Royal Blood по Великобритании начнется 8 марта с открытия стадиона в Суонси и завершится в начале апреля шоу в Глазго.