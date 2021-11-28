Москва, 28 ноября, 2021, 21:15 — ИА Регнум. Контакты представителей России и Евросоюза по взаимному признанию сертификатов о вакцинации от COVID-19 можно назвать «очень позитивными». Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос ТАСС.

Антонова Дарья ИА REGNUM Дмитрий Песков

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»Были очень позитивные контакты, — сказал Песков. — Сейчас, скажем так, идет анализ «домашних заданий».

Пресс-секретарь президента России добавил, что существуют основания полагать, что РФ и ЕС удастся согласовать взаимное признание сертификатов «в течение какого-то количества месяцев».

Как передавало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам заявил, что России и ЕС нужно добиться скорейшего признания сертификатов о вакцинации от COVID-19.