Лондон, , 21:06 — REGNUM Британская альтернативная рок-группа Wolf Alice представила оркестровую версию песни «Delicious Thing», вошедшей в их последний альбом «Blue Weekend», специально для Amazon. Об этом информирует портал The Line Of Best Fit.

Музыка (сс) Eric Nopanen

«Delicious Thing» — это второй трек, который стал частью альбома «Blue Weekend», вышедшего в июне этого года. Накануне группа презентовала новую версию песни, над которой она работала в известной лондонской студии Abbey Road Studios.

https://twitter.com/wolfalicemusic/status/1464274266589962240

Группа написала об оркестровой версии «Delicious Things» в своем Твиттере: «Мы были в восторге от возможности записать «Delicious Things» в студии Abbey Road. Не представляли, что можем быть так счастливы сделать версию одной из наших любимых песен с целым оркестром и хором».