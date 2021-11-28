Москва, , 20:49 — REGNUM Соболезнования родным и близким народного артиста России Александра Градского выразил мэр Москвы Сергей Собянин. Об этом он написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Александр Градский Rpo

»Ушел из жизни легендарный певец и композитор Александр Градский, — написал Собянин. — … Искреннее сочувствие родным, близким и всем поклонникам таланта этого замечательного человека».

Градоначальник отметил, что на песнях Градского выросло несколько поколений слушателей.

Как передавало ИА REGNUM, композитор Александр Градский умер в возрасте 72 лет в Москве 28 ноября.