Тбилиси, 28 ноября, 2021, 20:46 — ИА Регнум. Заявление армянского миллиардера Рубена Варданяна о решении заняться политикой в Грузии восприняли как очередной десант президента России, на этот раз высаживаемый в Армении. Предшественником же Варданяна на Южном Кавказе сочли учредителя ныне правящей партии «Грузинская мечта» Бидзину Иванишвили.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Армения

На шаг Варданяна в политику откликнулся соратник экс-президента Михаила Саакашвили, член «Единого национального движения» Роман Гоциридзе, который посвятил этому событию специальный пост на своей странице в Facebook.

«Рубен Варданян, проживающий в России армянский миллиардер, заявил, что собирается переселиться в Армению и создать политическую партию. Его план действий и риторика как близнецы похожи на раннего Иванишвили. Проектами, подобными «2030» (это проект Бидзины Иванишвили, который обещал стране наступление эры процветания), запутывает армян и еще говорит, что его на него напрасно навешивают грехи и даже говорят, что он армянский Иванишвили. Я, мол, не Иванишвили-2», — написал Роман Гоциридзе.

По его же определению, президент России Путин «высадил очередной десант на Кавказе», но грузинский политик надеется, что в Армении российскому президенту «не удастся сделать то, что он сделал в Грузии».

«У армянского народа хороший пример, что сделал с Грузией проект Путина», — заключил Р. Гоциридзе.

И тут же сообщил, что определенные дела армянский миллиардер совершил и в Грузии, в частности, профинансировал восстановление армянского храма Сурб Геворг в Тбилиси.

«По сравнению с Бидзо (Бидзиной Иванишвили) он очень продвинутый тип. В Дилижане учредил действительно сильный международный колледж. Но все равно державник», — констатировал Л.Л.

«Хорошее дело сделал, — возразил предыдущим комментаторам Д.Д. — Демократическая, а не ущемленная, лишенная чести Армения — лучший сосед для нашей страны».

«Да, конечно, строить церкви — очень демократичное дело. Такими дебилизмами и оболванивает Россия», — ехидно заметила Э.Д.

«Еще был Вазген, который с 1970 года финансировал армян и содействовал в приобретении земель и строительстве домов в Абхазии, а начальник грузинской полиции Кванталиани помогал ему в этом, конечно, в обход закона», — поддержала ее М.К.

«Да он же был президентом Ассоциации банков России? Думаю, и председателем армянской общины России был одно время. И вообще более известная личность на своей большой родине — России, чем Иванишвили», — отметил З.Д.

«Председателем ассоциации был Тосунян», — не согласился с предыдущим комментатором Т.Т.

«И другие, более значительные позиции занимал, президентом «Сколково» был в 2006—2011 годы, то есть кадр Медведева», — сообщил З.Д.

«Когда Иванишвили финансировал интеллигенцию в Грузии и начал другую благотворительную деятельность, президентом России тогда был Ельцин. А Путин, наверное, работал директором осуществлявшихся в Грузии проектов», — предположил Д.З.

«Ельцин «умер» в 1999 году. Тогда Иванишвили помогал Шеварднадзе. Спас от банкротства «Абсолют банк», потом переименовал его в «Карту». Это и была его «благотворительность» во время Ельцина. Тогда у него миллиардов не было. Писали, что тракторы подарил государству (сам этого не говорил). Да не подарил, а продал. 2,5 миллиарда никто с России не вывозил. Кто попытался, сейчас все сидят в тюрьме или в бегах. Последний пример — Тельман Исмаилов», — просветил участников беседы автор поста.

«Значит, когда раздобыл миллиарды, после этого начал работать менеджером проекта ФСБ?» — иронично поинтересовался Д.З.

«Россия использовала Иванишвили… Армянский миллиардер же — прямо российский проект. Он не является типом-невидимкой. Очень открытый, и на Западе его знают… Большие шансы, что Россия посадит его в Армении, но предательство России в карабахской войне так засело в сознание армянского народа, что России придется нелегко», — подчеркнул автор поста.

А в заключение участники этого обсуждения предположили, что «обмануть» армян так, как грузин, Россия не сможет.