Москва, 28 ноября 2021, 20:45 — REGNUM Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия не приемлет «истерику», нагнетаемую англосаксонскими и украинскими СМИ. Об этом сообщает ТАСС.
Пресс-секретарь главы государства подчеркнул, что все обвинения относительно агрессивных стремлений России не имеют под собой никаких оснований.
Реакция пресс-секретаря последовала в ответ на высказывание президента Украины Владимира Зеленского, потребовавшего от главы России Владимира Путина публично сказать об отсутствии планов нападения на Украину.