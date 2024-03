Нью-Йорк, США, 28 ноября, 2021, 20:27 — ИА Регнум. Бывшие участники нью-йоркской хип-хоп группы Wu-Tang Clan — Ghostaface Killah и Raekwon — объединились для записи новой песни под названием «Bob James Freestyle». Об этом сообщает портал The Line Of Best Fit.

Antonio Rull Рэп

Отметим, что параллельно вышел еще один трек дуэта «I Got Soul Freestyle». Перед выпуском синглом Ghostface Killah написал в своем Твиттере о релизе: «То, что может помочь вам отлично провести праздничные выходные».

В 2019 году Ghostface Killah выпустил свой последний на текущий момент студийный альбом «Ghostface Killahs»