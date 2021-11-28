28 ноября 2021 | Время чтения 10 мин

Анна Наводничая, , 21:27 — REGNUM Корреспондент ИА REGNUM пообщался с генеральным директором Всероссийского общества «Знание» Максимом Древалем на открытии студенческого конкурса «Твой Ход» в учебном центре «Сириус». Темой беседы стала история, перезагрузка и нынешняя миссия обновленной просветительской организации.

Максим Древаль Общество «Знание»

ИА REGNUM: Максим, Вы были победителем третьего сезона конкурса «Лидеры России. Политика», связи с этим можно было бы ожидать, что развитие Вашей карьеры пойдет именно в политическом направлении. Однако Вы выбрали просветительскую область и возглавили Российское общество «Знание». Что обусловило Ваш выбор?

Максим Древаль: Выбор на самом деле логичный, потому что уже больше 10 лет я занимаюсь российскими и международными проектами, так или иначе связанными с образованием, просвещением, знаниями в широком смысле этого слова — в бизнесе, в образовании. И поэтому этот шаг был органичным. Это был выход на новый уровень. Цель просветительских проектов — как можно больше давать людям. Очевидно, что это возможно только в бесплатных, открытых для широкой аудитории проектах, реализуемых при поддержке государства. Может быть, это и не совсем «про политику», но очень органично в качестве развития всей моей предыдущей деятельности.

ИА REGNUM: Раньше у Вас были проекты, связанные с ЕГЭ, с обучением киберспортсменов. Все они очень актуальны и современны. И вдруг Вы взялись за проект с очень богатой историей — советское общество «Знание» было создано в 1947 году, а отдельные лекторские объединения существовали еще и до Великой Отечественной войны. Почему Вы обратились именно к этой идее?

Максим Древаль: Я хочу заметить, что общество «Знание», каким оно сейчас предстает перед российской аудиторией, — это весьма современный проект и современный формат. Так что это совершенно не противоречит моей предыдущей деятельности и работе нашей команды. А общество «Знание», такую структуру «с историей», мы взяли за основу потому, что в именно в этом богатом прошлом и сосредоточена вся ее ценность. Когда я изучал данный вопрос, я обнаружил, что практически в каждой советской семье на тот период был либо лектор, либо слушатель Общества. То есть это своеобразное движение буквально охватывало всю страну. И мы стараемся, с одной стороны, сохранить это наследие и «силу бренда» с точки зрения, например, статуса. И приумножить лекторский потенциал, восстановить широкое лекторское сообщество, в том числе и в части важности и престижности статуса лектора. С другой стороны, мы, естественно, трансформируем просветительские подходы, инструменты коммуникации с аудиторией согласно запросу времени, в пользу современных технологий.

ИА REGNUM: То есть Ваш онлайн-формат обусловлен не только условиями пандемии?

Максим Древаль: Дело не в онлайне. Это необходимо, но недостаточно в современном мире, не в этом вызов. Он, конечно, присутствует, но главный вызов для нас — это сделать знания доступным, а главное, занимательными. Это скорее про то, чтобы они «цепляли», заинтересовывали, пересекались с блогерами, стримерами, с интересным интернет-контентом. Чтобы молодежь, которая очень придирчива к формату, использовала контент «Знания» в качестве досуга, чтобы хотела приходить за новой информацией, за последними выступлениями. И это постоянный вызов в поиске форматов, в создании эффекта WOW!, в привлечении первых лиц, которые не только несут знания, но и мотивируют ребят историями своего успеха, собственным примером. Именно в этом главный вызов трансформации, а совсем не в том, чтобы просто вывести всё в онлайн.

ИА REGNUM: Но Вы не исключаете возврата к очным лекциям «золотого века» общества «Знание», хотя бы с целью исторических отсылок?

Максим Древаль: У нас как раз любая лекция — лекция в широком смысле, потому что форматы бывают разные: экскурсии, дискуссии, хакатоны, воркшопы, мастер-классы, интеллектуальные игры и многое другое. За крайне редким исключением лекции проходят в офлайне, и параллельно стрИмятся в интернет, причем так, чтобы это максимально вовлекало онлайн-аудиторию — ребят, которые интересуются этой темой, хотят встретиться с конкретным специалистом, который проводит лекцию. Как правило, принимают участие в этих мероприятиях талантливые дети из всех регионов страны — участники школьных и студенческих конкурсов.

На ПМЭФ мы открыли для себя новый формат — по всей стране мы организуем так называемые «лекции-экскурсии», соединяя выдающегося человека и уникальное место. Например, глава Росатома Алексей Лихачев общается с ребятами на атомной станции, хоккеист Александр Овечкин проводит мастер-класс прямо на льду, а губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов пригласил ребят в путешествие на ледоколе по Карскому морю и рассказал о технологиях освоения Арктики.

Перезагрузку общества «Знание» открыл марафон «Новое Знание» — с него началась новая страница, новая история Общества. На марафонах «Новое Знание» на протяжении нескольких дней мы собираем одномоментно самых влиятельных и интересных людей в своих сферах. Президент России Владимир Путин поддержал просветительский марафон и провел встречу с детьми в детском центре «Океан», которая транслировалась в эфире «Нового Знания», в проекте принимали участие премьер-министр РФ, члены правительства РФ, главы госкорпораций, западные визионеры — Илон Маск, Стив Возняк, Эдвард Сноуден. Это спортсмены, олимпийцы, музыканты, художники, самые интересные люди. Очень важно, что все они через живой диалог и открытое общение смогли замотивировать аудиторию. Эти люди заряжают молодых людей на саморазвитие, на активную жизненную позицию. Например, участница последнего марафона Агнесса Куприянова, победительница «Большой перемены», попросила у Константина Эрнста разрешения взять у него интервью. Он согласился, и они пообщались. Потом она взяла интервью у меня, и я пригласил ее присоединиться к нашей молодежной редакции. И такое происходит постоянно. Два марафона собрали почти 200 миллионов просмотров — это говорит о том, что есть молодежный запрос на такого рода контент, нам удается сделать его доступным и заинтересовать им широкие массы. Хотя контент в целом — не развлекательный, и лекции довольно продолжительные.

ИА REGNUM: Перезагрузка общества «Знание» стартовала в мае 2021 года. Прошло всего полгода — казалось бы, немного, но к концу года традиционно подводятся итоги любой работы. Вы довольны всем, что вы сделали за эти полгода? Или есть какие-то направления, которые вызывают вопросы?

Максим Древаль: Я всегда говорю в своих выступлениях, что всё, что мы сделали, было важным и нужным. Даже все те ошибки, которые мы допустили, те форматы, которые «не зашли», — всё равно это огромный и важный опыт и для лекторов, и для молодежи, и для команды общества «Знание», потому что они дают нам обратную связь. И мы постоянно меняемся — это главное, что мы определили для себя, и чего придерживаемся — постоянно меняться, постоянно быть на шаг впереди с точки зрения ожидания молодежи от нас, и постоянно удивлять. Только так мы можем зацепить, заинтересовать ребят, и потом уже через качественную работу удержать их внимание, их привычку просвещаться и развиваться постоянно. Мы гордимся тем, что сделали. Прошло всего полгода, а мы запустили несколько масштабных проектов, таких как «Лига лекторов», премия «Знание», «Умный маршрут», «Умное кино». Мы собрали уже около шести тысяч лекторов по всей стране, провели около 10 тысяч лекций в самых разных городах страны. Наши мероприятия превращаются в мини-марафоны, одновременно в разных городах проходят мероприятия разных форматов. Мы провели самый крупный квиз в стране и в мире, ставший рекордным по масштабу в нашей стране, и теперь это стало полноценным чемпионатом по интеллектуальным играм под брендом общества «Знание». Мы довольны своей работой, но еще больше довольны тем, что всё это так востребовано. Потому что, конечно, это результат того, каких спикеров нам удается собирать, и как мы в совместной с ними работе «упаковываем» знания и делаем их увлекательными, но с другой — это свидетельствует об огромном запросе ребят на такого рода проекты, что мотивирует еще больше.

ИА REGNUM: То есть, если возвращаться к началу нашей беседы, это в каком-то смысле и политическая тема. Потому что нынешнее молодое поколение, которое и составляет в основном вашу аудиторию, наконец убедилось, что знания — это тоже социальный лифт. Ведь на протяжении последних 20−25 лет у многих была установка, что гарантия лучшего будущего — это профессия юриста, экономиста, а еще лучше — родители-нефтяники. И в этом плане работа общества «Знание», конечно, неоценима.

Максим Древаль: Мы можем по-разному формулировать свою миссию, но один из подходов, действительно, состоит именно в том, чтобы постоянно, каждой лекцией, каждым форматом показывать ребятам, что получать знания — интересно и увлекательно, а главное — крайне полезно. Что это может сделать вас успешными, помочь реализоваться. И что для этого в нашей стране есть огромное количество возможностей. Нам важно, чтобы они поверили в себя, чтобы они начали пробовать, реализовываться, именно для этого мы даем им так много знаний о профессиях, даем инструменты развития. Самое главное — чтобы они начали это делать. И тогда все получится. Многие ребята иногда просто не верят в себя и откладывают старт своего развития.

ИА REGNUM: Расскажите подробнее о проекте «Лига Лекторов», и давайте перейдем к планам на 2022 год…

Максим Древаль: «Лига Лекторов» — проект, направленный на постоянное расширение лекторского сообщества. При этом он ориентирован на то, чтобы дать лекторам, просветителям тоже своеобразный социальный лифт в этой сфере. Потому что, помимо поиска потенциальных талантливых докладчиков, мы еще помогаем им «прокачивать» ораторские умения, навыки продвижения контента, а победители будут приглашены в наш «Центр знаний» на Машуке, где мы в течение года будем обучать, развивать самых перспективных и выдающихся специалистов, разрабатывать с ними совместные проекты. То есть Машук — такой хаб по развитию просвещения. «Лига Лекторов» — это регулярный проект, в год будет проходить по два сезона. Сейчас завершается первый сезон, и уже первого декабря будут объявлены первые победители. Другой проект — наш «Оскар» в сфере просвещения — это премия «Знание». Ее цель — признание заслуг в сфере просвещения, выявление лучших образовательных проектов, чтобы поднять и подтвердить статус лектора в стране, чтобы еще больше людей хотели просвещать, делиться знаниями, но главное — чтобы они чувствовали признательность общества за это, чувствовали, что их ценят, а их работа крайне важна. И такие проекты, как мы считаем, «подстегнут» приток в «Лигу Лекторов», и в целом желание и готовность людей принимать участие в просветительской деятельности. Премия «Знание» тоже проходит впервые. Уже совсем скоро пройдет заседание почетного жюри, и из списка претендентов в каждой сфере знания будут выбраны лауреаты и победители, а уже в начале декабря состоится торжественная церемония награждения.