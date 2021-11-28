Москва, 28 ноября, 2021, 20:21 — ИА Регнум. С 1 декабря 2021 года в России будут проиндексированы пенсии для трех категорий пенсионеров. Об этом сообщает издание «Московский комсомолец».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Пенсия

Индексации будут касаться тех лиц, которым в ноябре 2021 года исполнилось 80 лет, тех, кто проработал до августа 2021 года и уволившихся в последний месяц лета, а также подавших заявление на перерасчет.

Также указывается, что для граждан, отметившим в ноябре 80-летний юбилей, фиксированная выплата к страховой пенсии по старости, которая на данный момент составляет 6044 рублей 48 копеек, вырастет в два раза — до 12 088 рублей 96 копеек.

Кроме того, для проработавших до августа текущего года информация об увольнении поступает в Пенсионный фонд только на четвертый месяц, и потому доплата им будет произведена позднее.