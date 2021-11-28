28 ноября 2021 | Время чтения 1 мин

Екатеринбург, , 19:53 — REGNUM Центральный стадион Екатеринбурга уже несколько лет существует в новом качестве. Теперь он называется «Екатеринбу́рг Аре́на» и предназначен для проведения футбольных матчей.

«Екатеринбург-Арена» за день до матча Алексей Колчин © ИА REGNUM

«Екатеринбург-Арена» за день до матча Алексей Колчин © ИА REGNUM «Екатеринбург-Арена» за день до матча Алексей Колчин © ИА REGNUM

«Екатеринбург-Арена» за день до матча Алексей Колчин © ИА REGNUM

Аппаратная Алексей Колчин © ИА REGNUM

Аппаратная Алексей Колчин © ИА REGNUM Вид из аппаратной Алексей Колчин © ИА REGNUM

«Екатеринбург-Арена» за день до матча Алексей Колчин © ИА REGNUM

Подготовка поля Алексей Колчин © ИА REGNUM Уборка снега Алексей Колчин © ИА REGNUM

Подготовка поля Алексей Колчин © ИА REGNUM

«Екатеринбург-Арена» за день до матча Алексей Колчин © ИА REGNUM «Екатеринбург-Арена» за день до матча Алексей Колчин © ИА REGNUM

Подготовка поля Алексей Колчин © ИА REGNUM

Основан стадион был в 1950-х годах и изначально был открыт для многих видов спорта. В 2006 — 2011 годах он находился на реконструкции. А в 2015 году его закрыли на новую реконструкцию, в ходе которой он и обрёл свой нынешний облик. И уже во время чемпионата мира 2018 арена приняла четыре футбольных матча.

Выход на поле Алексей Колчин © ИА REGNUM

Домашняя раздевалка ФК Урал Алексей Колчин © ИА REGNUM

Домашняя раздевалка ФК Урал Алексей Колчин © ИА REGNUM Домашняя раздевалка ФК Урал Алексей Колчин © ИА REGNUM

Домашняя раздевалка ФК Урал Алексей Колчин © ИА REGNUM

Тренерская Алексей Колчин © ИА REGNUM

Комната для пресс-конференций Алексей Колчин © ИА REGNUM

Массажный кабинет Алексей Колчин © ИА REGNUM Помещение для разминки Алексей Колчин © ИА REGNUM

Раздевалка, в которой во время чемпионата мира 2018 года размещалась сборная Франции Алексей Колчин © ИА REGNUM

Раздевалка, в которой во время чемпионата мира 2018 года размещалась сборная Франции Алексей Колчин © ИА REGNUM

Раздевалка, в которой во время чемпионата мира 2018 года размещалась сборная Франции Алексей Колчин © ИА REGNUM Раздевалка, в которой во время чемпионата мира 2018 года размещалась сборная Франции Алексей Колчин © ИА REGNUM

Помещение для судей Алексей Колчин © ИА REGNUM