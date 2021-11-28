Екатеринбург,
28 ноября 2021, 19:53 — REGNUM Центральный стадион Екатеринбурга уже несколько лет существует в новом качестве. Теперь он называется «Екатеринбу́рг Аре́на» и предназначен для проведения футбольных матчей.
«Екатеринбург-Арена» за день до матча
Алексей Колчин © ИА REGNUM
«Екатеринбург-Арена» за день до матча
Алексей Колчин © ИА REGNUM
«Екатеринбург-Арена» за день до матча
Алексей Колчин © ИА REGNUM
«Екатеринбург-Арена» за день до матча
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Аппаратная
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Аппаратная
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Вид из аппаратной
Алексей Колчин © ИА REGNUM
«Екатеринбург-Арена» за день до матча
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Подготовка поля
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Уборка снега
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Подготовка поля
Алексей Колчин © ИА REGNUM
«Екатеринбург-Арена» за день до матча
Алексей Колчин © ИА REGNUM
«Екатеринбург-Арена» за день до матча
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Подготовка поля
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Основан стадион был в 1950-х годах и изначально был открыт для многих видов спорта. В 2006 — 2011 годах он находился на реконструкции. А в 2015 году его закрыли на новую реконструкцию, в ходе которой он и обрёл свой нынешний облик. И уже во время чемпионата мира 2018 арена приняла четыре футбольных матча.
Выход на поле
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Домашняя раздевалка ФК Урал
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Домашняя раздевалка ФК Урал
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Домашняя раздевалка ФК Урал
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Домашняя раздевалка ФК Урал
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Тренерская
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Комната для пресс-конференций
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Массажный кабинет
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Помещение для разминки
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Раздевалка, в которой во время чемпионата мира 2018 года размещалась сборная Франции
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Раздевалка, в которой во время чемпионата мира 2018 года размещалась сборная Франции
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Раздевалка, в которой во время чемпионата мира 2018 года размещалась сборная Франции
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Раздевалка, в которой во время чемпионата мира 2018 года размещалась сборная Франции
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Помещение для судей
Алексей Колчин © ИА REGNUM
«Екатеринбург-Арена» за день до матча
Алексей Колчин © ИА REGNUM