Тбилиси, , 19:26 — REGNUM Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, вероятно, сможет присутствовать на судебном процессе, который пройдет в Тбилисском городском суде. Об этом, как передает Грузия Online, сообщил личный врач политика Николоз Кипшидзе журналистам.

Михаил Саакашвили Иван Шилов © ИА REGNUM

«Наверно будет заключение всех трех комиссий, что должно быть учтено минюстом, — сказал Николоз Кипшидзе. — Я не могу вам сказать, каким образом будут сопоставлены эти три комиссии. Насколько мне известно, госкомиссия сказала, что он может присутствовать».

Личный врач Саакашвили также добавил, что врачи, а не «правительство или оппозиция» должны дать свое заключение.

Напомним, судебный процесс над Саакашвили по эпизоду 7 ноября возобновится в Тбилисском городском суде 29 ноября.

Как передавало ИА REGNUM, 26 ноября мать экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Гиули Аласания посетила его в военном госпитале в Гори.