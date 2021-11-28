Тбилиси, 28 ноября, 2021, 19:26 — ИА Регнум. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, вероятно, сможет присутствовать на судебном процессе, который пройдет в Тбилисском городском суде. Об этом, как передает Грузия Online, сообщил личный врач политика Николоз Кипшидзе журналистам.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Саакашвили

«Наверно будет заключение всех трех комиссий, что должно быть учтено минюстом, — сказал Николоз Кипшидзе. — Я не могу вам сказать, каким образом будут сопоставлены эти три комиссии. Насколько мне известно, госкомиссия сказала, что он может присутствовать».

Личный врач Саакашвили также добавил, что врачи, а не «правительство или оппозиция», должны дать свое заключение.

Напомним, судебный процесс над Саакашвили по эпизоду 7 ноября возобновится в Тбилисском городском суде 29 ноября.

Как передавало ИА REGNUM, 26 ноября мать экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Гиули Аласания посетила его в военном госпитале в Гори.