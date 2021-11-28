28 ноября 2021 | Время чтения 2 мин

В украинских социальных сетях обсудили заявление посла Великобритании в Киеве Мелинды Симмонс о том, что Британии важно, чтоб Киев стал энергонезависимым, в особенности от поставок российского газа.

Оксана Переможенко, , 20:48 — REGNUM Посол Великобритании в Киеве Мелинда Симмонс заявила, что Британии важно, чтобы Киев стал энергонезависимым, в особенности от поставок российского газа. Об этом дипломат заявила в интервью каналу «Украина 24», опубликованном 27 ноября.

Газ Украины Иван Шилов © ИА REGNUM

Для того, чтобы украинская сторона перестала быть зависима от российского газа, по мнению британского посла, западные страны должны инвестировать в зеленую энергетику.

«Украина имеет возможность в долгосрочной перспективе даже стать провайдером, например, зеленого водорода. Поэтому для меня это именно тот момент, где вопросы безопасности могут стать экономическими возможностями», — сказала она.

Заявление Мелинды Симмонс обсудили на странице украинского журналиста Дмитрия Васильца в социальной сети Facebook. Заявление британского дипломата спровоцировало критику в ее адрес.

«Посол Британии призвала украинцев отказаться от российского газа. Призываю посла Британии несколько дней прожить без отопления, уверен, дурь из головы сразу испарится», — написал украинский журналист Дмитрий Василец.

Мелинда Симмонс Gov.uk

«Очень хочется пожить без послов Британии, Америки и Ко!!!» — отреагировала Лариса Д.

«Хозяева Украины! Им виднее!» — пишет Valentyna R.

«Не надо нам глупых советов давать. Мы сами знаем, что и как делать. Как говорится, «не суйтесь со своим свиным рылом к нам в калашный ряд», — добавила Лариса Б.

«Так и пусть отключат посольство от отопления», — призвала Юлия Х.

«Либо это профнепригодность, — Украина может получать весьма незначительные объемы не российского газа, — либо это чистой воды Поп Гапон (Поп Гапон — символ предательства доверившихся ему людей, подлец и провокатор — О. П.) в юбке», — добавил Александр Т.

«Здравые мысли озвучивает, нельзя с «агрессором» торговать», — отметил Александр Ч.

«Конечно, правильные! Зачем это отопление? Ведь можно газ в Венгрии покупать, в разы дороже, а лучше в Австралии», — иронизирует Дмитрий Василец, отвечая Александру Ч.

Газ для Украины Иван Шилов © ИА REGNUM

«Я вспомнил, как эта самая посол в июне в интервью ВВС News Украина рассказала, как пару раз в метро и магазине ее украинцы назвали «идиоткой», потому что она не могла понять, что они ей пытались объяснить… Жители Киева ведь видели, с кем имеют дело…» — написал Тарас Т.

«Согревайте себя собственным дыханием, украинцы! Этим вы не только утрете нос «агрессивному агрессору», но и поможете нашей планете стать более чистой, а заодно быстрее освободите свою территорию для новых, более достойных жителей. В частности, для нагло-саксов. Правда, Мелиндочка?» — с сарказмом прокомментировала заявление британского посла на своем телеграм-канале украинский юрист Татьяна Монтян.

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