Москва, , 19:17 — REGNUM Вице-спикер Совфеда Константин Косачёв склонен согласиться с тем, что интеграция России и Белоруссии в военной сфере представляет собой вызов в сфере безопасности, на который НАТО необходимо выработать ответ.

Константин Косачёв Дарья Драй © ИА REGNUM

«Тут президент Литвы заявил, что интеграция Москвы и Минска в военной сфере представляет собой вызов в сфере безопасности, на который НАТО необходимо выработать соразмерный ответ. Может, оно и так, вызов», — рассуждает Косачёв в Facebook.

Но что можно было ожидать от России и Белоруссии после трёх десятилетий безудержного расширения НАТО на восток, включая «интеграцию в военной сфере» той же Литвы и ее прибалтийских соседей в западные структуры, унаследованные от «холодной войны», рассуждает сенатор.

«Ну нельзя же до такой степени сваливать проблемы современной расколотой вдребезги Европы с больной головы на здоровую. Это не Литва и ее натовские партнеры, а Россия и Беларусь до сих пор исповедуют принцип неделимости безопасности, заложенный в Парижской хартии для новой Европы от ноября 1990 года, где НАТО вообще не упоминается ни разу», — отметил парламентарий.

«Это не Литва и ее натовские партнеры без исключения, а Россия и Беларусь (наряду с Украиной и Казахстаном) ратифицировали адаптированный Договор об обычных вооруженных силах в Европе, который мог бы стать краеугольным камнем в сфере европейской безопасности. Это не Литва с натовцами, а Россия со своими единомышленниками годами добиваются нового договора в сфере коллективной безопасности в Европе, который не встречает никакой встречной реакции с Запада. И это не Россия с Беларусью расширяются своей военной инфраструктурой на запад, в конце концов. Это делает Запад, делает последовательно и наступательно», — подчеркнул он.

Литва бездумно подыгрывает своим новым патронам, полагает сенатор.

«От такой политики не выигрывает никто, а Европа в целом только проигрывает», — указал Косачёв.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, президент Литвы Гитанас Науседа считает, что интеграция России и Белоруссии угрожает коллективной безопасности стран НАТО, в связи с чем альянс должен подкорректировать свою стратегию для возможного ответа.

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