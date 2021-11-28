Казань, 28 ноября, 2021, 18:46 — ИА Регнум. Казанский «Рубин» на своем поле проиграл московскому «Динамо» в матче шестнадцатого тура чемпионата России по футболу. Встреча, прошедшая 28 ноября в Казани, завершилась со счетом 2:3.

macblack Футбол

В составе хозяев поля голевыми действиями отметились Солтмурад Бакаев и Андерс Дрейер. У гостей мячи забили Денис Макаров, Фабиан Бальбуэна и Себастьян Шиманьски.

Отметим, что после шестнадцати матчей в чемпионате России «Динамо» пока занимает второе место в турнирной таблице, имея в активе 32 очка. Футболисты «Рубина», в активе которых 22 балла, находятся на девятой позиции.

Как передавало ИА REGNUM, 27 ноября грозненский «Ахмат» обыграл «Ростов» в домашнем матче шестнадцатого тура чемпионата России. Встреча прошла на стадионе в Грозном и завершилась со счетом 2:0.