28 ноября 2021 | Время чтения 1 мин

Александр Полегенько, , 20:57 — REGNUM Впервые в новейшей истории в Севастополе прошла церемония подъёма Георгиевского военно-морского флага на большом десантном корабле (бдк) «Азов» Черноморского флота.

Корабль «Азов» Александр Полегенько © ИА REGNUM

Корабль получил кормовой Георгиевский военно-морской флаг в память о подвиге, совершённом одноименным кораблём в 1827 году. Тогда линейный корабль «Азов» под командованием капитана 1-го ранга Михаила Лазарева в Наваринском сражении вступил в бой с пятью кораблями турецко-египетской эскадры и уничтожил их.

Подготовка к чину освящения Георгиевского военно-морского флага Александр Полегенько © ИА REGNUM

Подготовка к чину освящения Георгиевского военно-морского флага Александр Полегенько © ИА REGNUM

Подготовка к чину освящения Георгиевского военно-морского флага Александр Полегенько © ИА REGNUM Подготовка к чину освящения Георгиевского военно-морского флага Александр Полегенько © ИА REGNUM

Чин освящения Георгиевского военно-морского флага прошел в Соборе равноапостольного князя Владимира — усыпальнице адмиралов. После освящения участники церемонии возложили цветы к могилам адмиралов.

Церемония освящения Георгиевского военно-морского флага Александр Полегенько © ИА REGNUM

Церемония освящения Георгиевского военно-морского флага Александр Полегенько © ИА REGNUM

Церемония освящения Георгиевского военно-морского флага Александр Полегенько © ИА REGNUM

Церемония освящения Георгиевского военно-морского флага Александр Полегенько © ИА REGNUM Церемония освящения Георгиевского военно-морского флага Александр Полегенько © ИА REGNUM

Собор равноапостольного князя Владимира в Севастополе Александр Полегенько © ИА REGNUM

Под колокольный звон кормовой флаг вручили командиру корабля, после чего он был торжественно поднят.

Проведения торжественной церемонии вручения командиру корабля и подъёма кормового Георгиевского военно-морского флага Александр Полегенько © ИА REGNUM

Курсанты Нахимовского училища Александр Полегенько © ИА REGNUM

Подготовка к торжественной церемонии Александр Полегенько © ИА REGNUM Подготовка к торжественной церемонии Александр Полегенько © ИА REGNUM

Подготовка к торжественной церемонии Александр Полегенько © ИА REGNUM

Георгиевский военно-морской флаг Александр Полегенько © ИА REGNUM

Торжественная церемония подъёма кормового Георгиевского военно-морского флага Александр Полегенько © ИА REGNUM

Подъём кормового Георгиевского военно-морского флага Александр Полегенько © ИА REGNUM

Проведения торжественной церемонии вручения командиру корабля и подъёма кормового Георгиевского военно-морского флага Александр Полегенько © ИА REGNUM Подъём кормового Георгиевского военно-морского флага Александр Полегенько © ИА REGNUM

Огневой залп Александр Полегенько © ИА REGNUM

Торжественная церемония Александр Полегенько © ИА REGNUM

В церемонии приняли участие представители главного командования ВМФ и командования Черноморского флота, ветераны, юнармейцы, приглашённые гости и делегация из города Азова, а также представители исполнительной и законодательной власти города Севастополя.

Оркестр Александр Полегенько © ИА REGNUM

Окончание церемонии Александр Полегенько © ИА REGNUM

Окончание торжественной церемонии подъёма Георгиевского военно-морского флага на корабль «Азов» Александр Полегенько © ИА REGNUM

Окончание проведения торжественной церемонии подъёма кормового Георгиевского военно-морского флага Александр Полегенько © ИА REGNUM