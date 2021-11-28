Кемерово, , 18:44 — REGNUM Семьи погибших и пострадавшие в аварии на кузбасской шахте «Листвяжная» начали получать выплаты. Об этом сообщил губернатор региона Сергей Цивилёв.

Штаб у шахты «Листвяжная» Администрация правительства Кемеровской области

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«Идёт выплата из областного бюджета и из бюджета района. 60 пострадавших получили средства и 27 семей родственников погибших»,— цитирует сайт A42.ru Цивилёва.

Отметим, что в больнице остаются 64 человека: 48 шахтёров и 16 горноспасателей.