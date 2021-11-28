Бишкек, , 18:36 — REGNUM В Киргизии прошли честные парламентские выборы. Об этом в воскресенье, 28 ноября, заявил президент страны Садыр Жапаров во время обращения к нации.

Киргизия (сс)GDJ

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«Выборы (в Киргизии — прим. ИА REGNUM) прошли по воле нашего народа», — сказал Жапаров.

Как передавало ИА REGNUM, 28 ноября в Киргизии завершилось голосование на выборах депутатов парламента. Избирательные участки на территории страны закрылись в 17:00 мск.

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