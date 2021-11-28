Челябинск, 28 ноября, 2021, 18:35 — ИА Регнум. Жители Челябинской области перевели мошенникам ещё почти 7 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба областного главка МВД.

Gtrk-kaluga.ru Мошенники

За три дня в полиции зарегистрировали 15 таких сообщений. 13 граждан поверили «сотрудникам банков». А ещё двое хотели заработать на бирже.

Всего они перевели неизвестным более 6,7 млн рублей. Полицейские снова просят граждан не поддаваться на уловки незнакомцев.