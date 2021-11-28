Кемерово, 28 ноября, 2021, 18:28 — ИА Регнум. В Кемеровской области завтра, 29 ноября, прогнозируется южный ветер ночью 7−12 м/с, местами порывы 12−17 м/с, местами позёмки, метели, на дорогах гололедица. Об этом сообщил региональный гидрометцентр.

ГУ МЧС РФ по Кемеровской области Метель

Температура воздуха в понедельник, 29 ноября, ночью ожидается −9…−14 °C, днём −4… −9 °C.

В городе Кемерово по прогнозам синоптиков будет переменная облачность, ночью небольшой снег, днём преимущественно без осадков, на дорогах гололедица. Температура ночью −9…−11 °C, днём −6…−8 °C.