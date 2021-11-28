Сургут, Югра, 28 ноября, 2021, 18:23 — ИА Регнум. В Югре на территории исторического центра «Старый Сургут» на крыльце здания Дома журналистов имени И.П. Зубарева открыли новую скульптуру Лиса-журналиста. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

Пресс-служба администрации Сургута Лис-журналист

Скульптура появилась в Сургуте вместе с Лисом-трактирщиком, Лисом-мастеровым, Лисом-гостеприимным хозяином, Лисом-управляющим и Лисом-хорунжим рамках проекта «Лисьими тропами». Они стали привлекательными туристическими объектами и ключевыми фигурами в проведении детского квеста.

Скульптуры являются частью навигационной системы, позволяющей в образе Лиса проиллюстрировать содержание и тематику того или иного деревянного дома «Старого Сургута».

Напомним, современный герб Сургута — это в золотом поле чёрная с серебряным концом хвоста лисица, идущая по лазоревой земле.