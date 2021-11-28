Кемерово, , 18:21 — REGNUM В Кемеровской области из отделения детской реанимации клинической больницы уволились семь врачей. Об этом рассказал реаниматолог-анестезиолог Василий Жданов, работавший в отделении врачом-дежурантом.

Больница Petroart.ru

«Детская реанимация областной больницы — всё. Ивлев Евгений Викторович, Бутов Олег Валентинович, Жданов Роман Васильевич, Востриков Сергей Владимирович, Власьев Алексей Дмитриевич уволились. Плюс, два дежуранта тоже уволились: Сырова Наталья Валерьевна и ваш покорный слуга, но это так — мелочи на фоне общей катастрофы, — написал Жданов в своём Instagram. — Руководство больницы решило, что результаты и качество работы — больше не критерий. Лояльность — критерий. Иначе, чем объяснить целенаправленное выдавливание высококлассного детского реаниматолога со стажем работы в 22 года, и замену его на человека, который в детстве не отработал ни единого дня? Семь врачей, ребята. Вернее, минус семь. Во времена, когда специалисты нашего профиля — штучный товар, это даже не ЧП, это — катастрофа».

В комментарии «Сибдепо» он отметил, что готов к тому, что столкнётся с давлением после своих заявлений, «но об этой ситуации должны знать».

В пресс-службе областной клинической больницы заявили, что, по внутренним распоряжениям главврача, они не отвечают на устные запросы СМИ и попросили прислать письменный запрос .