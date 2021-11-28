Москва, , 18:19 — REGNUM Соболезнования в связи со смертью российского певца и композитора Александра Градского выразил композитор и продюсер Владимир Матецкий.

Александр Градский Rpo

«Я советую всем, кто интересуется музыкой, внимательно отнестись к его творчеству, послушать его песни и уникальный голос, — заявил Матецкий в беседе с RT. — И вспоминать этого человека добрым словом. Пусть земля ему будет пухом!«

Как передавало ИА REGNUM, 28 ноября в Москве в одной из больниц скончался композитор Александр Градский.

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