Бишкек, 28 ноября, 2021, 18:09 — ИА Регнум. Министр внутренних дел Киргизии Улан Ниязбеков заявил, что парламентские выборы в стране прошли в спокойной обстановке. Об этом он сообщил во время брифинга.

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«Эти выборы прошли в спокойной обстановке. Обстановка в стране после завершения голосования стабильная», — отметил министр.

Ниязбеков отметил, что по его данным в стране не было зафиксировано ни одной попытки нарушить общественный порядок.

По предварительным данным, поступившим из ЦИК Киргизии, в парламент страны могут пройти от шести до 10 партий, которые преодолевают барьер в 5%.

Напомним, предыдущие парламентские выборы в Киргизии прошли в 2020 году, однако в связи с многочисленными нарушениями они были признаны недействительными.