Самара, 28 ноября, 2021, 18:02 — ИА Регнум. Пассажирский автобус протаранил опору электроосвещения в Самаре. Об этом сообщает ГТРК «Самара» со ссылкой на свои источники.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

ДТП произошло 28 ноября на пересечении ул. Ульяновской и ул. Агибалова возле Губернского рынка. По предварительным данным, в результате инцидента пострадали два человека.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники специальных служб.

Причины аварии пока не известны. К дорожно-транспортному происшествию могли привести как гололёд, так и отказ тормозной системы автобуса.