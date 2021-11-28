В Самаре произошло ДТП с участием автобуса
Самара, 28 ноября, 2021, 18:02 — ИА Регнум. Пассажирский автобус протаранил опору электроосвещения в Самаре. Об этом сообщает ГТРК «Самара» со ссылкой на свои источники.
Иван Шилов ИА REGNUM
ДТП
ДТП произошло 28 ноября на пересечении ул. Ульяновской и ул. Агибалова возле Губернского рынка. По предварительным данным, в результате инцидента пострадали два человека.
В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники специальных служб.
Причины аварии пока не известны. К дорожно-транспортному происшествию могли привести как гололёд, так и отказ тормозной системы автобуса.