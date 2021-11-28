Тюмень, 28 ноября, 2021, 17:58 — ИА Регнум. В Тюмени троих пациентов кардиологического отделения хирургического стационара окружной клинической больницы №1 перевели на лечение в инфекционный стационар в связи с заражением коронавирусом. Об этом сообщает пресс-секретарь регионального департамента здравоохранения Александра Малыгина.

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«Во всех отделениях ОКБ № 1 проводится комплекс противоэпидемических мероприятий. Среди сотрудников, оказывающих медицинскую помощь положительным и контактным пациентам, случаи заражения коронавирусом не выявлены», — уточнила в комментарии порталу 72.ru Александра Малыгина.

В пресс-службе ведомства уточнили, что, поступая в больницу с отрицательным тестом, человек может быть заражён вирусом, который проявит себя через несколько дней.

«Невозможно на 100% исключить вероятность заражения в медицинском учреждении, особенно экстренного профиля. Поэтому так важно каждому соблюдать масочный режим, дистанцию, дезинфекцию, минимизацию контактов», — отметила Александра Малыгина.