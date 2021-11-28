28 ноября 2021 | Время чтения 8 мин

С «закусившим удила» Вашингтоном, видимо, более разговаривать не о чем. Россия и Китай дарят миру надежду, что две великие страны, вынесшие на себе основную тяжесть Второй мировой войны, сыгравшие главную роль в разгроме фашистских агрессоров на Западе и на Востоке, совместными усилиями защитят мир от возрожденной угрозы глобального фашизма. «Посеявший ветер пожнёт бурю».

Владимир Павленко, , 18:59 — REGNUM В мире широко обсуждается беспрецедентное событие, не имеющее аналогов; высокая дипломатия ничего подобного в своей истории не знает. Речь идет о совместной статье Чрезвычайных и полномочных послов Российской Федерации и Китайской Народной Республики в США — Анатолия Антонова и Цинь Гана. «Уважая демократические права народов» — так именуется это краткое, но наполненное глубокими смыслами послание, опубликованное 26 ноября американским изданием The National Interest.

Флаги России и Китая Иван Шилов © ИА REGNUM

Статья посвящена теме, буквально взорвавшей на днях мировое сообщество. Госдеп США обнародовал официальное заявление о проведении 9−10 декабря в онлайн-формате так называемого «саммита за демократию». И вывесил у себя на сайте список стран, приглашенных к участию в нем, то есть тех, за которыми США признают «демократический» статус, хотя среди них немало откровенных автократий, сепаратистов (Тайвань), экстремистов (пример Косова) и даже нацистов (бандеровский режим на Украине). Множество вопросов вызвали и принципы, положенные в основу американского саммита; главный из них — сохранение курса на однополярность и глобализацию «Pax Americana» с исключением из этого процесса всех, кто противоречит Вашингтону, а тем более противопоставляющих ему системные многосторонние подходы. По сути, заявление Госдепа — манифест воинствующего глобализма, ибо в нем содержится целый ряд идеологем, внесенных в свое время в некоторые международные документы с прицелом на сохранение гегемонии. В частности, на «саммит за демократию» будут приглашены не только представители правительств, но и эмиссары гражданского общества и бизнеса. Здесь следует оговориться, что те и другие рассматриваются в привязке не к своим государствам, а к системе опутывающих мир транснациональных связей. Так, «гражданское общество» видится организаторам саммита суммой международных НКО, аккредитованных при ООН, а «частный сектор» — участниками Глобального договора ООН, объединяющего транснациональные банки и корпорации на основе «Целей устойчивого развития». Поскольку те и другие государствам противопоставляются и систематически призывают к расшатыванию национально-государственных суверенитетов, то становится ясно, что упоминание правительств через запятую с ними преследует цель подвергнуть мир государств эрозии и в конечном счете заменить его миром корпораций, управление которых осуществляется сетевым способом из олигархических штабов.

Анатолий Антонов МИД России

Совместная статья российского и китайского послов показывает, что Москва и Пекин, во-первых, в полной мере осознают нависшую над человечеством угрозу тотальной корпоративной унификации. Во-вторых, мы готовы ей противостоять и делаем это совместно, объединенными усилиями. В-третьих, Россия и Китай открыто предъявляют миру контуры альтернативного глобального порядка, свободного от одностороннего диктата и опирающегося на систему ООН. Анатолий Антонов и Цинь Ган, являя уникальный пример полного совпадения позиций, указывают на «разделительный» характер вашингтонского саммита, созываемого на принципах холодной войны, несущего миру конфронтацию и раскол «разделительных линий».

Темы демократии, свободы и справедливости универсальны в том смысле, что являются «общими ценностями человечества», но реализуются они везде по-разному. Дипломаты не употребляют здесь слово «цивилизационный», но имеется ввиду именно цивилизационное, культурно-историческое происхождение демократических и правозащитных моделей, которые в каждой стране или группе близких между собой стран соответствуют исторической традиции и опираются на народную поддержку. Послы называют принципы демократической эффективности, диаметрально отличные от провозглашаемых Госдепом. Это соответствие конкретной модели демократии реалиям страны и требованиям времени, а также то, способствуют ли конкретная такая модель общественной стабильности и прогрессу, а также экономическому развитию или в корне его подрывает. А что такое реалии? Это выработанные культурой правила общежития и нормы социального поведения, набор представлений о том, «что такое хорошо, и что такое плохо». И раз интересы сограждан — главный смысл демократии, то критерием является социальное самочувствие людей, которое всегда очень чутко реагирует, безошибочно отличая правду от лжи, справедливость от демагогии, нравственность от цинизма и т.д., когда «по форме все правильно, а по существу — издевательство».

«Если людей пробуждают ото сна только при голосованиях и отправляют обратно в спячку после их окончания, если в избирательных кампаниях им многое обещают и говорят красивые лозунги, а после о них забывают, то это не настоящая демократия», — написано в статье.

И мы понимаем, что в этом тезисе сокрыт гигантский потенциал совершенствования и нашей собственной демократии. Обобщая эти слова на языке политической науки, можно сказать, что объективные интересы народного большинства не только совпадают с интересами страны, но и должны всемерно защищаться от субъективного, конъюнктурного воздействия со стороны не только внешних, но и внутренних сил с собственными групповыми интересами. Принципы демократии нарушаются там, где эти корпоративные, нередко компрадорские интересы берут верх над народными, и задача демократии — отстаивая интересы большинства, ставить этому заслон. Невзирая на противостоящий ей уровень влияния и размер денежного мешка. Показательно. В статье российского и китайского послов демократия в наших странах отождествляется с народным представительством и парламентаризмом, а политика — с консенсусом, который формируется обществом (а не элитарными группами в обход него).

Прямым ответом на госдеповский меморандум о созыве саммита служит российско-китайское предупреждение, что вмешательство во внутренние дела под предлогом борьбы с коррупцией, за демократию или права человека — суть «воспрепятствование» демократии. Особенно если при этом применяются «дубина санкций», происходит «посягательство на суверенитет, единство и территориальную целостность» или применяется «демократизаторская» идеология, которая абсолютно верно именуется «геостратегией». Подгонка политических ландшафтов и систем под критерии западных стандартов с помощью подрывной деятельности, «цветных революций», применения военной силы недопустима. Подобные действия, подчеркивают Антонов и Цинь, не соответствуют демократии еще и потому, что противоречат международному праву. Ибо «в мире существует только одна международная система, в основе которой лежит ООН. Есть только один международный порядок, опирающийся на международное право. И есть только один свод правил, то есть базовые нормы, регулирующие международные отношения, основанные на целях и принципах Устава ООН». Попытки же говорить о некоем «мире на правилах» без упоминания ООН российский и китайский дипломаты называют «актами гегемонизма», «ревизионистскими» по отношению к сложившемуся мировому порядку. Не забудем, что этот «мир на правилах» вошел, точнее, введен в «моду» именно нынешней администрацией Джо Байдена, открыто провозглашающей «возвращение Америки» в качестве единоличного лидера, формирующего глобальные правила игры.

Цинь Ган Chinese Embassy in the United States

Это означает, что в Москве и Пекине очень хорошо отдают себе отчет в истинных целях «саммита за демократию». Это первый шаг в направлении эрозии системы, основанной на ООН с последующей дискредитацией и заменой этой главной международной организации другой, в которой на место согласования интересов путем диалога придет односторонний американский диктат. И, как уже отмечалось, неважно, будет это «Лига демократий» или некая «Организация объединенных демократий» — с намеками на «преемственность» к Лиге Наций и/или ООН. Это всего лишь форма. Содержание же не меняется, и разве мы не видим, что происходит в мире последние два года, когда буржуазная олигархия Запада, отбросив фиговый листок демократической риторики, перешла в открытое наступление на права и интересы самых широких народных масс во всех без исключения крупных странах мира. Налицо явное стремление создать кризисную ситуацию и тем самым подтолкнуть процесс принудительного подчинения «глубинному государству» в образе байденовских США всех остальных стран и народов. «И этому — не бывать», — открыто и четко провозглашают Анатолий Антонов и Цинь Ган, демонстрируя миру решимость России и Китая этим планам противостоять. Если же в Вашингтоне этому не внимут и ООН прекратит номинальное или фактическое существование, у России и Китая есть безоговорочное не только право, но и обязанность перед планетой реализовать свой альтернативный миропорядок на практике. И объединив тех, кто не согласен с американской гегемонией, и создав на месте бывшей ООН, рядом с американским марионеточным суррогатом, другую, параллельную международную организацию. Она не признает итогов глобального переворота, осуществленного США в интересах мирового постдемократического тоталитаризма, он же глобализм, и противопоставит ему коллективную волю по-настоящему свободных и демократических стран и народов.

В заключение еще раз. История дипломатии не знает прецедента подобного совместного выступления послов двух ключевых держав, отвечающих за международную безопасность, обращенного к широкой мировой общественности. Обычно подробный круг вопросов обсуждается на дипломатическом уровне и широкой огласке не придается. С одной стороны, это говорит о том, что с «закусившим удила» Вашингтоном, видимо, более разговаривать не о чем. С другой, дарит миру надежду, что две великие страны, вынесшие на себе основную тяжесть Второй мировой войны, сыгравшие главную роль в разгроме фашистских агрессоров на Западе и на Востоке, совместными усилиями защитят мир от возрожденной угрозы глобального фашизма. Ведь не секрет, что нацистская партия, ушедшая в подполье в мае 1945 года, сделала все, чтобы сохранить на Западе фашистскую перспективу. И, внедрив свои капиталы и научные разработки в крупнейшие американские и британские глобальные банки и компании, переплела идеологические установки нацизма с практикой современного олигархического капитализма.

У Вашингтона было время на обдумывание следующего хода. Однако впрок оно не пошло. Ну что ж, «посеявший ветер пожнёт бурю», — гласит русская пословица. И вряд ли случайно в эти дни, вместе с послами двух наших стран, выступили и наши министры обороны — Сергей Шойгу и Вэй Фэнхэ, утвердившие в назидание незадачливым «гегемонам» «дорожную карту» двустороннего военного сотрудничества на 2021−2025 годы. Те самые годы, которые «концептуальными» кругами Запада отведены на решающий этап так называемой «великой перезагрузки». Это не наш выбор. Не мы начинали этот виток конфронтации, но нам его заканчивать.