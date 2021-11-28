Бишкек, , 17:47 — REGNUM В Киргизии завершилось голосование на выборах депутатов парламента, избирательные участки закрылись в 20:00 (17:00 мск).

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«В 20:00 по местному времени закрылись все расположенные в стране избирательные участки, которые работали сегодня в течение 12 часов», — сообщили в центризбиркоме Киргизии.

По данным ЦИК, за 10 часов в голосовании приняли участие 28,36% избирателей, что в полтора раза меньше, чем на прошлогодних выбора.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель председателя центризбиркома Тынчтык Шайназаров заявил, что в ЦИК Киргизии поступило 17 сообщений о нарушениях в день выборов депутатов республиканского парламента.

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