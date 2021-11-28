Москва, , 17:27 — REGNUM Соболезнования родным и близким певца и композитора Александра Градского, который умер 28 ноября в Москве, принес президент России Владимир Путин. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Александр Градский Kodru

«Путин выразил глубокие соболезнования в связи с уходом из жизни певца, композитора, народного артиста России Александра Градского», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА REGNUM, 28 ноября в одной из больниц Москвы в возрасте 72 лет умер композитор Александр Градский. Причиной смерти артиста назвали инфаркт головного мозга.

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