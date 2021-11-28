Москва, , 17:25 — REGNUM Принятие закона о «золотой акции» послужит разгосударствлению стратегических предприятий. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил депутат Госдумы от СРЗП Николай Новичков.

Госдума Иван Шилов © ИА REGNUM

«Если мы введём сейчас эту самую «золотую акцию», значит, мы дадим тем самым правительству возможность продавать дополнительные пакеты, производить эмиссию, тем самым, по сути дела, осуществлять разгосударствление тех самых очень важных для государства предприятий», — сказал Новичков.

По его мнению, законопроект — лукавство чистой воды.

«И когда мы примем этот закон о «золотой акции», мы, депутаты, мы, парламент, примем на себя ответственность, и правительство нам скажет: «Вы же решили». Поэтому мы будем делать то, что считаем нужным. Я считаю, что правительству не нужно давать такую возможность, пусть работает в той правовой системе, в которой находится», — заявил депутат.

Госдума в ноябре в первом чтении приняла правительственный законопроект, которым предлагается новое основание для применения специального права — так называемой золотой акции — для участия в управлении акционерным обществом.

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