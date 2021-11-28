Москва, , 17:18 — REGNUM Механизм «золотой акции» могут распространить на компании, чьи крупные пакеты акций находятся в собственности субъектов РФ, передает корреспондент ИА REGNUM.

Госдума Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Имеет смысл отдельно обсудить возможность применения схожего подхода в отношении компаний, чьи крупные пакеты акций находятся в собственности субъектов Российской Федерации, что может быть также полезно для бюджетов регионов и для бизнеса», — отметил депутат Госдумы Сергей Тен («Единая Россия»).

Госдума в ноябре в первом чтении приняла правительственный законопроект, которым предлагается новое основание для применения специального права — так называемой золотой акции — для участия в управлении акционерным обществом.

«Сегодня многие крупные компании, в которых имеется существенная доля государства, нуждаются в развитии, а для этого необходим приток инвестиций. При этом существует множество ситуаций, когда государство, являясь крупным акционером, не имеет достаточно средств для инвестиций в такие компании наравне с другими собственниками, что тормозит развитие предприятий. В то же время при уменьшении своей доли в компании терять над ней контроль государство, конечно, не хочет и не должно», — отметил Тен.

Предлагаемый в законопроекте правовой механизм позволит укрепить капитальную базу стратегически значимых компаний и сохранить корпоративный контроль над ними со стороны государства, указал он.

В частности, «золотая акция» даёт право принимать участие в общем собрании акционеров общества, иметь доступ к любым документам общества, блокировать принятие изменений в устав общества, блокировать решение об изменении размера уставного капитала, блокировать совершение определённых сделок, а также влиять на решения о реорганизации и ликвидации общества.

При этом в Госдуме отмечают, что привлечение инвесторов в капитал предприятий может происходить не только путём отчуждения в их пользу пакета акций государства, но и путём снижения его доли в уставном капитале общества в рамках дополнительной эмиссии обыкновенных акций компании. Соответствующие поправки будут подготовлены ко второму чтению законопроекта.

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