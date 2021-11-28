Краснодар, 28 ноября 2021, 17:17 — REGNUM Участники финала Всероссийского конкурса «Твой Ход» президентской платформы «Россия — страна возможностей», который проходит с 27 по 29 ноября 2021 года в Сочи, создали студенческий совет. В него вошли 35 человек из разных регионов страны. Студсовет ежедневно встречается с оргкомитетом для изменений, которые можно внести в программу финала.
Финалисты Всероссийского конкурса «Твой Ход» смогут внести свои дополнения и изменения в программу финала, а также высказать идеи по улучшению мероприятий. Для этого, по предложению организаторов проекта, ребята создали студенческий совет. В него вошли 35 человек из разных регионов России. Председателем была избрана финалистка конкурса, студентка Иркутского государственного университета Софья Рукавишникова. Студсовет будет ежедневно встречаться с оргкомитетом конкурса и обсуждать актуальные вопросы.
Во второй день финала «Твоего Хода», 28 ноября 2021 года, студенты продолжат участие в конкурсных испытаниях и внеучебных сервисах. На суперлекции «Твой ошибки. Как научиться использовать свои слабые стороны и превращать их в силу» профессиональным и личным опытом с финалистами поделились Директор по связям с вузами VK Сергей Марданов, вице-губернатор Оренбургской области, победитель конкурса «Лидеры России» Игнат Петухов, основатель и генеральный директор компании «Моторика» Илья Чех, основатель компании Genotek Артем Елмуратов.
Сергей Марданов порекомендовал финалистам конкурса совершать больше действий и поступков. По его мнению, ошибок, которые при этом возможны, бояться не стоит: их надо научиться исправлять, самому расти и совершенствоваться. Сергей Марданов также рассказал о том, что VK поддерживает многие проекты президентской платформы «Россия — страна возможностей», помогая школьникам и студентам в профессиональной ориентации, стимулируя ребят к личностному росту и правильному образу жизни.
Сегодня в ходе конкурсных испытания участники финала Всероссийского конкурса «Твой Ход» приступили в разработке прототипов своих проектов, а их защита состоится в заключительный день — 29 ноября 2021 года. Над решениями мегавызовов студенты работают в командах (все 125 команд) на восьми факультетах: карьеры, науки, особых возможностей, безопасности, устойчивого развития, путешествий, образования будущего, отношений и психологического здоровья.
Финал Всероссийского студенческого конкурса «Твой Ход» проходит с 27 по 29 ноября 2021 года в парке культуры и науки «Сириус». В нем принимает участие 1 000 студентов из 76 регионов страны. По итогам будут названы 200 победителей, которые получат премии в размере 1 млн рублей. Эти средства можно будет направить на обучение, запуск стартапа или улучшение жилищных условий.
Всероссийский студенческий конкурс «Твой Ход» проходит в стране впервые. Его организаторами выступают АНО «Россия — страна возможностей», Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) и Национальная лига студенческих клубов при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ.
Всего заявки на участие в конкурсе подали более 560 тысяч студентов образовательных организаций высшего образования со всей страны.
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