Краснодар, , 17:17 — REGNUM Участники финала Всероссийского конкурса «Твой Ход» президентской платформы «Россия — страна возможностей» , который проходит с 27 по 29 ноября 2021 года в Сочи, создали студенческий совет. В него вошли 35 человек из разных регионов страны. Студсовет ежедневно встречается с оргкомитетом для изменений, которые можно внести в программу финала.

Твой Ход АНО «Россия — страна возможностей»

Финалисты Всероссийского конкурса «Твой Ход» смогут внести свои дополнения и изменения в программу финала, а также высказать идеи по улучшению мероприятий. Для этого, по предложению организаторов проекта, ребята создали студенческий совет. В него вошли 35 человек из разных регионов России. Председателем была избрана финалистка конкурса, студентка Иркутского государственного университета Софья Рукавишникова. Студсовет будет ежедневно встречаться с оргкомитетом конкурса и обсуждать актуальные вопросы.

Во второй день финала «Твоего Хода», 28 ноября 2021 года, студенты продолжат участие в конкурсных испытаниях и внеучебных сервисах. На суперлекции «Твой ошибки. Как научиться использовать свои слабые стороны и превращать их в силу» профессиональным и личным опытом с финалистами поделились Директор по связям с вузами VK Сергей Марданов, вице-губернатор Оренбургской области, победитель конкурса «Лидеры России» Игнат Петухов, основатель и генеральный директор компании «Моторика» Илья Чех, основатель компании Genotek Артем Елмуратов.

Сергей Марданов порекомендовал финалистам конкурса совершать больше действий и поступков. По его мнению, ошибок, которые при этом возможны, бояться не стоит: их надо научиться исправлять, самому расти и совершенствоваться. Сергей Марданов также рассказал о том, что VK поддерживает многие проекты президентской платформы «Россия — страна возможностей», помогая школьникам и студентам в профессиональной ориентации, стимулируя ребят к личностному росту и правильному образу жизни.

«На финале конкурса «Твой Ход» VK — как его партнер — поддерживает трансляции в соцсети ВКонтакте самых важных мероприятий, включая церемонии открытия и закрытия. Очень важно, чтобы яркие события, которые здесь происходят, и уникальные знания, которые здесь передаются, были доступны широкой аудитории. В «Сириус» приехала большая команда экосистемы VK. Представители ВКонтакте и «Сферум» примут участие в оценке работ участников. Эксперт международного игрового бренда MY. GAMES на факультете образования будущего делится с молодежью знаниями о том, как устроена игровая индустрия. На экспозиции партнеров мы развернули стенд, на котором представлены Клипы ВКонтакте. Наш новый сервис создан не только для развлечения, но и для решения образовательных задач, продвижения профориентационного контента, новых проектов и интересных решений», — отметил директор по связям с вузами VK Сергей Марданов.

«Мы сегодня говорили с ребятами о том, что нет ничего страшного в том, чтобы ошибаться на пути к мечте. Очень важно фокусироваться на хорошем. Здесь собрались молодые люди, которые стремятся к лучшему. В нашей стране сейчас формируется система, в которой молодой человек может стать кем угодно: научным сотрудником, политиком, директором компании. Конкурсы президентской платформы «Россия — страна возможностей» помогают быть среди единомышленников, стремящихся делать свою страну лучше», — поделился вице-губернатор Оренбургской области, победитель конкурса «Лидеры России» Игнат Петухов.

Сегодня в ходе конкурсных испытания участники финала Всероссийского конкурса «Твой Ход» приступили в разработке прототипов своих проектов, а их защита состоится в заключительный день — 29 ноября 2021 года. Над решениями мегавызовов студенты работают в командах (все 125 команд) на восьми факультетах: карьеры, науки, особых возможностей, безопасности, устойчивого развития, путешествий, образования будущего, отношений и психологического здоровья.

«Когда ты работаешь в сфере медицины, риски всегда выше, острее понимание того, что ты несешь ответственность за каждое решение, за жизнь и здоровье людей. Но стартапов без ошибок, без поиска не бывает. Ошибки — это естественный процесс. Тем, кто приходит в сферу медицинских технологий, надо учиться создавать и тестировать быстрые прототипы, потому что прототип с ошибками лучше, чем никакого, особенно — если невероятно боишься того, что не взлетит», — считает основатель и генеральный директор компании «Моторика» Илья Чех.

«Страх ошибки не должен сковывать человека и мешать ему пробовать. Очень часто мы пугаемся неудач и боимся двигаться дальше. Без проб и ошибок мы не получаем опыта. Ошибки могут быть нейтральными, негативными, а могут быть и позитивными. Некоторые из них дают нам преимущество, опыт, наработки. Не бойтесь двигаться вперед!» — рассказал основатель компании Genotek Артем Елмуратов.

Финал Всероссийского студенческого конкурса «Твой Ход» проходит с 27 по 29 ноября 2021 года в парке культуры и науки «Сириус». В нем принимает участие 1 000 студентов из 76 регионов страны. По итогам будут названы 200 победителей, которые получат премии в размере 1 млн рублей. Эти средства можно будет направить на обучение, запуск стартапа или улучшение жилищных условий.

Всероссийский студенческий конкурс «Твой Ход» проходит в стране впервые. Его организаторами выступают АНО «Россия — страна возможностей», Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) и Национальная лига студенческих клубов при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ.

Всего заявки на участие в конкурсе подали более 560 тысяч студентов образовательных организаций высшего образования со всей страны.

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