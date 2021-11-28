Москва, 28 ноября, 2021, 17:11 — ИА Регнум. Ограничить маржинальную прибыль банков предложил депутат Госдумы Николай Коломейцев (КПРФ), передает корреспондент ИА REGNUM.

Duma.gov.ru Николай Коломейцев

«Прежде всего, ограничить маржинальную прибыль банков. Ну вдумайтесь: они получают по одной ставочке, а потом минимум на два умножают и начинают давать кредиты, и тем сирым, голым и босым, которые МСП (субъекты малого и среднего предпринимательства — ред.) называются, уже достаётся ставка в три раза больше, чем та, по которой банк получил деньги от государства, это деньги бесплатные почти. Понимаете, да?» — рассуждает Коломейцев.

Парламентарий убежден в том, что «есть корпоративный сговор по удушению России».

«У нас банки не выполняют функции кровеносной системы экономики, банковская система в нынешней ситуации — это вещь в себе, для обогащения узкой, ограниченной группы людей», — отметил депутат.

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