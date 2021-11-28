Москва, , 16:56 — REGNUM Активисты Российского движения школьников душевно поздравили своих мам: школьники страны поучаствовали в акциях РДШ, таких как «Спектакль для мамы», «СуперМама», «Модный — не приговор» и «Завтрак для мамы». Последнюю поддержал шеф-повар, ведущий кулинарного шоу «ПроСТО кухня», «МастерШеф.Дети» на телеканале СТС Александр Белькович. Всего же в акциях РДШ приняли участие свыше 14 тыс. ребят из всех регионов России.

Материнство Из личного архива Алисы Журавской

Более 4 тысяч участников акции «Спектакль для мамы», а это самые юные школьники, сделали театрализованное поздравление своими руками. Родители увидели сказки с добрыми персонажами и шоу, которые им посвятили дети.

Участники акции «Супермама» рассказали о «суперсиле» своих мам, которая есть у каждой. Они сочиняли небольшой рассказ, к нему делали фото, которое демонстрирует то, о чем написано в рассказе. Истории публиковали в социальных сетях.

В детстве мамы одевали нас, чтобы было тепло, красиво и удобно. Но теперь дети сделали ответный шаг. Участники акции «Модный — не приговор» придумывали для своих мам трендовые образы и размещали во «ВКонтакте» фото или видео того, что у них получилось (хэштеги #РДШ #МодныйНеПриговор #АртЛабРДШ).

«Для меня мама — это свет и радость. Именно поэтому этот праздник очень особенный. Мамы радуют нас каждый день и нам бы очень хотелось радовать их своими поступками», — рассказала Лида Долинина, ученица школы №8 города Бор.

Те, кто участвовал в акции «Завтрак для мамы» сами готовили вкусные блюда, которые торжественно презентовали родителям. От омлетов до салатов — гастрономическая фантазия ребят удивительна! Стремления кулинаров-школьников поддержал шеф-повар, член Координационного совета РДШ Александр Белькович.

«Ребята показали, как поздравили человека, который подарил вам жизнь. Пусть в нашем мире будет больше добра, радости и вкусных ароматов!», — сказал он.