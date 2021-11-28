28 ноября 2021 | Время чтения 2 мин

В украинских социальных сетях обсудили новость о том, что существует возможность запуска газопровода «Северный поток — 2» до завершения процесса его сертификации в Германии.

Оксана Переможенко, , 18:58 — REGNUM Существует возможность запуска газопровода «Северный поток — 2» до завершения процесса его сертификации в Германии. Об этом 26 ноября написала газета Handelsblatt со ссылкой на источники.

«Северный поток — 2» Иван Шилов © ИА REGNUM

«Благодаря этому Газпром сэкономит на выплатах за транзит газа через Украину», — говорится в публикации.

Авторы полагают, что сумма штрафа «не превысит миллиона евро», поэтому запуск газопровода до завершения сертификации может оказаться экономически выгодным.

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Новость обсудили в телеграм-канале Klymenko Time, а также на странице издания «Новое издание» в социальной сети Facebook. Многие комментирующие соглашаются с тем, что, несмотря на штраф, выгоднее запустить газопровод.

Трубы «Северного потока-2» Assenmacher

«Да кто бы сомневался», — отреагировала Анжела.

«Северный поток — 2» — прибыльная инициатива. Было бы глупостью отказываться от хороших денег», — написал Артур З.

«Надо собрать всех озабоченных данной ситуацией и сказать категорическое «нет», — иронизирует Сергей.

«Зачем? Он и сейчас прибыль приносит, не работая, а тут ещё и миллион платить. Пускай стоит себе», — добавил «Анти «эхо».

"Не-не-не, запустят, заплатят миллион. Окупится за пару дней», — ответил ему («Анти «эхо») Yahooshkiii.

«Так зачем, если и так все нормально у Газпрома? Оно нам надо — сбивать цены? СП-2 уже окупился, пусть стоит себе», — ответил ему (Yahooshkiii) «Анти «эхо».

Газопровод «Северный поток-2» Андрей Перцев

"[Депутат Рады] Алёшенька Гончаренко бегал в США и обтирал забор возле Белого дома, чтобы наложили санкции, но, как видим, что-то пошло не так, даже если не подпишут, все равно запустят. Германия в этом заинтересована, поэтому он будет в работе. А главное — ваши друзья американцы с этим смирились. Вам же, то есть Украине, говорили: рот не открывать… Его в любом случае запустят, и интересы Украины никому не нужны — факт. Европа заботится о себе…» — пишет «Граф Монте-Кристо».

«Запуск СП-2 — в интересах Украины. Незапуск — в интересах «Нафтогаза», — поправил Михаил «Графа Монте-Кристо».

«Дедушка Мороз доходчивее объясняет, чем самые убедительные речи, и заставляет не ждать, пока вытащат все палки из колес, старательно вставляемые «партнерами», — смеется Вита К.

«Генерал Мороз все так же остается на стороне русских», — подытожил Valentyn S.

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