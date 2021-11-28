Москва, 28 ноября 2021, 16:47 — REGNUM В воскресенье, 28 ноября, «Молодёжка ОНФ» вместе со всей страной отмечает День матери. В этом году участники команды навещают приемные и многодетные семьи, приносят сладкие подарки. Также добровольцы пекут пироги и угощают своих подшефных. Среди них много пожилых женщин, которые по разным причинам встречают этот праздник в одиночестве.
45 взрослых детей, 8 несовершеннолетних и 102 внука. Это большая семья жительницы Тульской области Наталии Саргановой. Первый приемный ребенок появился у нее почти 40 лет назад. Родных детей у Наталии с мужем двое. Но она не делит семью на своих и приемных. В 1990-ом году супруги получили статус детского дома семейного типа, но в 1999-ом от него отказались.
Указом Президента России Наталия Сарганова награждена орденами Святой великомученицы Екатерины, Дружбы, Добра и милосердия. В День матери участники команды «Молодёжки ОНФ» в Тульской области поздравили большую и дружную приемную семью Саргановых.
Многие дети Наталии уже сами стали родителями, кто-то также взял на воспитание приемных детей, у некоторых — многодетные семьи. Вне зависимости от возраста и семейного положения все отмечают, что их мама — это, прежде всего, друг, надежный и настоящий.
«Для меня мама — пример личного мужества. Только она дает настоящие советы, которые помогают двигаться вперед и расти», — рассказывает сын Наталии Саргановой Станислав Сарганов.
Ульяна Купрессова из Томска воспитывает пятерых детей. Две дочери — приемные. С этой семьей участники команды «Молодёжки ОНФ» познакомились, когда в период пандемии в рамках акции «Тележка добра» доставляли им продуктовые наборы. С тех пор волонтеры навещают приемную семью регулярно — дарят новогодние сладкие подарки, собирают канцелярские наборы перед началом учебного года. Побывали в гостях у подшефной семьи добровольцы и перед Днем матери.
Помимо того, что их мама — красивая, мудрая и заботливая, дети Ульяны говорят, что она — единственный человек в доме, который всегда знает, где найти потерявшуюся вещь.
Поздравления от команды «Молодёжки ОНФ» и сладкие подарки ко Дню матери получили постояльцы Дома-интерната для престарелых и инвалидов в городе Набережные Челны. С учреждением добровольцы работают с начала пандемии — организовывали сбор необходимых вещей, помогали проводить ремонт, уборку помещений и прилегающей территории. А ко Дню матери участники команды привезли своим друзьям пироги, печенье и пончики собственного приготовления. Также сладкие подарки волонтеры доставили своим подшефным — одиноким и пожилым жителям Зеленодольского района и Казани.
Поздравления ко Дню матери участники команды «Молодёжки ОНФ» организовали во всех регионах страны не только в очном формате. В социальных сетях добровольцы организовали флешмоб с видеопоздравлениями, которые публикуют под хештегами #МолодёжкаОНФ #Деньматери. Присоединиться и поздравить маму может любой желающий.