Москва, , 16:47 — REGNUM В воскресенье, 28 ноября, «Молодёжка ОНФ» вместе со всей страной отмечает День матери. В этом году участники команды навещают приемные и многодетные семьи, приносят сладкие подарки. Также добровольцы пекут пироги и угощают своих подшефных. Среди них много пожилых женщин, которые по разным причинам встречают этот праздник в одиночестве.

Материнство Личный архив Алисы Журавской

Игорь Кастюкевич. Автор «Не все мамы в этот день смогут обнять своих детей и поговорить за праздничным столом. Многих разделяют города, работа, дела. Поэтому участники команды «Молодёжки ОНФ» сегодня стараются подарить внимание всем, кому оказывают регулярную помощь и поддержку. Вместе с тем мы решили поздравить приемных родителей. Это мамы, для которых чужих детей не бывает. Для каждого ребенка они становятся не просто родным человеком. Наставницей, другом, который всегда поведет дорогой развития и даст надежду. Я хотел бы сказать спасибо таким женщинам и поздравить с праздником всех мам. Желаю вам здоровья и возможности как можно чаще быть рядом с детьми и внуками», — отметил депутат Государственной Думы, первый заместитель председателя комитета по молодежной политике, заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в ГД, руководитель «Молодёжки ОНФ»

45 взрослых детей, 8 несовершеннолетних и 102 внука. Это большая семья жительницы Тульской области Наталии Саргановой. Первый приемный ребенок появился у нее почти 40 лет назад. Родных детей у Наталии с мужем двое. Но она не делит семью на своих и приемных. В 1990-ом году супруги получили статус детского дома семейного типа, но в 1999-ом от него отказались.

Наталия Сарганова. Автор «Семья должна оставаться семьей, детский дом — это уже совсем другая история», — говорит приемная мама

Указом Президента России Наталия Сарганова награждена орденами Святой великомученицы Екатерины, Дружбы, Добра и милосердия. В День матери участники команды «Молодёжки ОНФ» в Тульской области поздравили большую и дружную приемную семью Саргановых.

Наталия Сарганова. Автор «Все дети, а теперь и внуки, живут в моем сердце. Это их большой и самый теплый дом. Хочется дать каждому из них по максимуму — и любви, и знаний. Мама, неважно, один у нее ребенок или 40, — это прежде всего любовь. Я поздравляю всех с Днем матери и желаю, чтобы ваши сердца и сердца ваших детей всегда согревало это большое чувство», — сказала

Многие дети Наталии уже сами стали родителями, кто-то также взял на воспитание приемных детей, у некоторых — многодетные семьи. Вне зависимости от возраста и семейного положения все отмечают, что их мама — это, прежде всего, друг, надежный и настоящий.

«Для меня мама — пример личного мужества. Только она дает настоящие советы, которые помогают двигаться вперед и расти», — рассказывает сын Наталии Саргановой Станислав Сарганов.

Ульяна Купрессова из Томска воспитывает пятерых детей. Две дочери — приемные. С этой семьей участники команды «Молодёжки ОНФ» познакомились, когда в период пандемии в рамках акции «Тележка добра» доставляли им продуктовые наборы. С тех пор волонтеры навещают приемную семью регулярно — дарят новогодние сладкие подарки, собирают канцелярские наборы перед началом учебного года. Побывали в гостях у подшефной семьи добровольцы и перед Днем матери.

Ульяна Купрессова. Автор «Я всегда хотела большую семью. Это был осознанный выбор. Мои дети совершенно самостоятельные, это принципиальная позиция. Они с детства сами принимают решения. Мы с мужем вмешиваемся в случае если происходит что-то очень серьезное. Воспитывать детей бесполезно. Они все равно будут смотреть на маму с папой и повторять. Поэтому, прежде всего, нужно наблюдать за собственными поступками и словами», — делится своим опытом

Помимо того, что их мама — красивая, мудрая и заботливая, дети Ульяны говорят, что она — единственный человек в доме, который всегда знает, где найти потерявшуюся вещь.

Поздравления от команды «Молодёжки ОНФ» и сладкие подарки ко Дню матери получили постояльцы Дома-интерната для престарелых и инвалидов в городе Набережные Челны. С учреждением добровольцы работают с начала пандемии — организовывали сбор необходимых вещей, помогали проводить ремонт, уборку помещений и прилегающей территории. А ко Дню матери участники команды привезли своим друзьям пироги, печенье и пончики собственного приготовления. Также сладкие подарки волонтеры доставили своим подшефным — одиноким и пожилым жителям Зеленодольского района и Казани.

Минзифа Бородина. Автор «Большое спасибо! Вы благородное дело делаете. Желаю вам здоровья, любви и, конечно, испытать счастье материнства», — поблагодарила волонтеров жительница Набережных Челнов

Поздравления ко Дню матери участники команды «Молодёжки ОНФ» организовали во всех регионах страны не только в очном формате. В социальных сетях добровольцы организовали флешмоб с видеопоздравлениями, которые публикуют под хештегами #МолодёжкаОНФ #Деньматери. Присоединиться и поздравить маму может любой желающий.