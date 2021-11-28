Москва, 28 ноября, 2021, 16:47 — ИА Регнум. 1 декабря в Москве в помещении театра «Градский холл» планируют провести прощание с народным артистом России Александром Градским. Об этом 28 ноября сообщил ТАСС представитель театра.

Rpo Александр Градский

«Предварительно будет среда (1 декабря — прим. ИА REGNUM), — сказал собеседник агентства. — Здесь, в помещении «Градский холл» (планируют провести прощание с артистом — прим. ИА REGNUM)».

Как передавало ИА REGNUM, 28 ноября в Москве на 73-м году жизни скончался народный артист России Александр Градский.

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