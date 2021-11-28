Кемерово, , 16:45 — REGNUM На шахте «Листвяжная» в Кемеровской области начали бурение для подачи внутрь инертного газа, сообщили 28 ноября в экстренных службах.

Штаб у шахты «Листвяжная» Администрация правительства Кемеровской области

«Начато бурение для подачи инертного газа, чтобы обезопасить дальнейшие работы в шахте. Пройдено уже 70 м», — сообщили ТАСС в экстренных службах.

Там также добавили, что одновременно с этим инженеры и спасатели уменьшили подачу воздуха в аварийный участок шахты.

Как сообщало ИА REGNUM, в Кемеровской области продолжаются работы по ликвидации последствий аварии в шахте «Листвяжная».

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