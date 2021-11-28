Москва, 28 ноября, 2021, 16:39 — ИА Регнум. Соболезнования в связи со смертью народного артиста России Александра Градского выразил московский футбольный клуб «Спартак». Об этом 28 ноября сообщает пресс-служба столичного клуба.

Rpo Александр Градский

«Александр Борисович был преданным болельщиком «Спартака», — говорится в сообщении. — Выражаем соболезнования его родным и близким».

Как передавало ИА REGNUM, 72-летний народный артист России Александр Градский скончался в Москве 28 ноября 2021 года.

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